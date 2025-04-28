Ольга Чехова: цифры на сердце - живопись печали и надежды

26 апреля в Мурманске в Выставочном зале на Октябрьской, 22 открыли выставку репродукций и цифровых копий картин народного художника СССР, Героя Беларуси Михаила Савицкого «Цифры на сердце: живопись печали и надежды».

Цикл картин включает 16 полотен и является самым значимым в творчестве этого художника. В основе сюжетов лежат свидетельства очевидцев о жестоких и бесчеловечных методах уничтожения людей в концентрационных лагерях, применявшихся фашистами.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ольга Чехова, заведующая отделом экспозиционно-просветительской работы МБУК «Выставочный зал города Мурманска», искусствовед, рассказывает о деталях экспозиции, об авторе картин.