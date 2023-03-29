Ольга Чехова: о мероприятиях Выставочного зала г. Мурманска

25 марта свой профессиональный праздник отмечали работники культуры. И им есть, чем гордиться.

Например, 17 марта в Выставочном зале на ул.Челюскинцев, 27 состоялось занятие для Отделения дневного пребывания молодых инвалидов Мурманского комплексного цента социального обслуживания населения. Для молодых людей сотрудниками учреждения были организованы обзорная экскурсия, лекция «Морской бой: реализм и абстракция», а также мастер-класс, во время которого каждый участник создал картину в технике «монотипия». А 18 марта, в Выставочном зале состоялся мастер-класс по изготовлению тульской традиционной тряпичной куклы на удвоение…

Поэтому сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» поговорим заведующей отделом экспозиционно-просветительской работы МБУК «Выставочный зал города Мурманска», искусствоведом Ольгой Чеховой о том, какие выставки жду северян этой весной и о новом пространстве, которое открылось по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 27.