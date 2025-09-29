Ольга Чехова: о Школе креативных индустрий

Многие родители задаются вопросом, а куда пристроить ребёнка помимо школы? Сегодня рынок дополнительного образования не стоит на месте, до конца 2025 года в 25 регионах страны откроются Школы креативных индустрий (ШКИ).

Что такое ШКИ? Это образовательный проект в сфере культуры, который реализуют в рамках федерального проекта «Придумано в России». Не просто дополнительные занятия, а целая экосистема для творческого развития подростков.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - руководитель ШКИ в Мурманске Ольга Чехова, помогает нам понять, почему этот проект может изменить будущее наших детей.