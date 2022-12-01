Ольга Евтюкова: о выставочных проектах Мурманского областного художественного музея в декабре-январе

«Сумерки и свет. Графика Франсиско Хосе де Гойя», «РАФАЭЛЬ.ВЕРСИИ», «Дамская сумочка», «Полярная ночь в творчестве мурманских художников» - это неполный список необычных и ярких выставок, которые будут радовать северян и гостей города весь декабрь.

В период новогодних каникул и праздников на трёх площадках музея будет проводится огромное количество мероприятий и мастер-классов. Из самых ярких – «Никольская ярмарка» - это отличная возможность приобрести уникальные новогодние подарки.

О предварительных итогах уходящего года, планах Мурманского областного художественного музея на будущее, предпраздничной суете – обо всём этом идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Ольгой Евтюковой, директором Мурманского областного художественного музея, заслуженным работником культуры РФ, искусствоведом.