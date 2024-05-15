Ольга Евтюкова: об акции «Ночь музеев»-2024

18 мая, в ближайшую субботу, в 17.00 состоится торжественное открытие акции «Ночь музеев» Мурманского областного художественного музея.

Акция будет проходить на всех трёх площадках художественного музея, которые располагаются по адресам: г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13; ул. Софьи Перовской, 3 и ул. Книповича, 23а. Главная тема «Ночь музеев»-2024 в этом году - «Семейные реликвии. Из поколения в поколение».

Гостей акции ждут тематические викторины, креативные мастер-классы, музыкальные выступления местных артистов, красочные фотозоны, авторская экскурсия, которую проведёт директор Мурманского областного художественного музея Ольги Евтюковой по выставке «Отечественное изобразительное искусство ХVII–XXI веков», творческая встреча с заслуженным художником России Анатолием Сергиенко и многое другое.

А сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея, рассказывает о многочисленных мероприятиях «Ночи музеев», чтобы мурманчане и гости города смогли заранее спланировать своё участие в этом необычном событии.