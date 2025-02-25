Ольга Евтюкова: вчера, сегодня и завтра Мурманского областного художественного музея

В 2025 году Мурманскому областному художественному музею исполнилось 35 лет! Он является достопримечательностью города Мурманска уже только потому, что располагается в самом первом общественном каменном здании города, которое находится в историческом центре Мурманска.

А сегодня собрание художественного музея насчитывает около 13 тысяч единиц хранения. Значительное место в собрании занимает коллекция работ мурманских художников. В разделе декоративно-прикладного искусства представлены образцы художественных промыслов России.

Ежегодно музей организует большое количество самых разных выставок. Хорошие партнёрские связи Мурманского художественного музея позволяют осуществлять крупные выставочные проекты с федеральными и региональными музеями: Государственным Русским музеем, Государственной Третьяковской галереи, Государственным историческим музеем, Музеем изобразительных искусств республики Карелия, Тверской картинной галерей и другими музеями нашей страны и музеями зарубежья.

Музей занимается научной и методической деятельностью, активно проводит научно-просветительскую и музейно-педагогическую работу.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея, рассказывает о становлении главного музея Кольского Заполярья, его работе и планах на будущее.