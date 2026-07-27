День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.07.26 12:00
Ольга Иванова и Валерия Наранович: о работе Центра поддержки экспорта Мурманской области
Мурманский бизнес на экспорт - итоги полугодия и новые возможности. Как вывести продукт на международный рынок? Какие меры господдержки реально работают? Ответы на эти и многие другие вопросы будут даны в прямом эфире с командой регионального Центра поддержки экспорта.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - заместитель руководителя Центра Ольга Иванова и специалист Валерия Наранович рассказывают об итогах работы за I полугодие 2026 года, нацпроекте «Международная кооперация и экспорт», программе «Сделано в России», историях успеха и о том, могут ли самозанятые получить господдержку.
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