Ольга Иванова и Валерия Наранович: о работе Центра поддержки экспорта Мурманской области

Мурманский бизнес на экспорт - итоги полугодия и новые возможности. Как вывести продукт на международный рынок? Какие меры господдержки реально работают? Ответы на эти и многие другие вопросы будут даны в прямом эфире с командой регионального Центра поддержки экспорта.