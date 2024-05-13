Ольга Кажинская: о ходе реконструкции аэропорта Мурманск

Самый северный международный аэропорт в европейской части России ведёт грандиозную реконструкцию. Напомним, летом 2022 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на проведение работ.

Реконструкция воздушной гавани, расположенной у посёлка Мурмаши Мурманской области, проводится в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

Проектные решения предусматривают уширение северного перрона комплекса с устройством пяти новых мест стоянки для ВС, реконструкцию рулежной дорожки РД-6, периметрового ограждения с техническими средствами охраны, водосточно-дренажной системы и объектов электроснабжения. Также будет обновлена система светосигнального оборудования с учетом проектируемых огней и аэродромных знаков на рулежной дорожке, заменена система дистанционного управления светосигнальным оборудованием. Кроме того, в рамках проекта на территории аэропорта построят новую аварийно-спасательную станцию с патрульной дорогой.

Новое здание аэропорта планируется построить к 27 февраля 2025 года. Начальная цена контракта составляет 2,918 миллиардов рублей.

Новый аэровокзал, по расчетам разработчиков проекта, обеспечит пропускную способность до 400 пассажиров в час. Комплекс будет оснащен «рукавами» для посадки и высадки пассажиров, что имеет особое значение для региона с суровым северным климатом.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ольга Кажинская, специалист по связям с общественностью аэропорта Мурманск, рассказывает о ходе реконструкции воздушной гавани города-героя и о том, как будет выглядеть новый терминал.