Ольга Кузьминых и Дина Озерова: «Творческий квартал: расцветай в Научке» - подарок землякам и приходу весны

2 марта, в преддверии Международного женского праздника, целый день в Мурманской областной научной библиотеке будет проходить очередное масштабное и интересное мероприятие «Творческий квартал: расцветай в «Научке»!»

Ярмарка мастеров, мастер-классы, спектакль коллектива «Слуги Мельпомены», музыкальная импровизация, лекции, квизы и даже творческая встреча «Неформальная красота: тенденции тату»… Это и многое другое ждёт гостей мероприятия.

А сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» заместитель директора по развитию Мурманской областной научной библиотеки Ольга Кузьминых и главный библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки Дина Озерова подробно расскажут о том, чем «Творческий квартал» порадует гостей «Научки».