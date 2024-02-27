День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.02.24 12:00
Ольга Кузьминых и Дина Озерова: «Творческий квартал: расцветай в Научке» - подарок землякам и приходу весны
2 марта, в преддверии Международного женского праздника, целый день в Мурманской областной научной библиотеке будет проходить очередное масштабное и интересное мероприятие «Творческий квартал: расцветай в «Научке»!»
Ярмарка мастеров, мастер-классы, спектакль коллектива «Слуги Мельпомены», музыкальная импровизация, лекции, квизы и даже творческая встреча «Неформальная красота: тенденции тату»… Это и многое другое ждёт гостей мероприятия.
А сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» заместитель директора по развитию Мурманской областной научной библиотеки Ольга Кузьминых и главный библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки Дина Озерова подробно расскажут о том, чем «Творческий квартал» порадует гостей «Научки».
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