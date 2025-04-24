Ольга Кузьминых и Светлана Леоневская: о Всероссийской акции «Библионочь» в «Научке»

В субботу, 26 апреля, Мурманская область присоединится к всероссийской акции «Библионочь». В этом году она пройдёт уже в 14-й раз и будет приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Тема 2025 года – «Свои герои», а сама акция пройдёт под девизом «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».