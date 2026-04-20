Ольга Левша и Анастасия Князева: о инклюзивных проектах музеев и библиотек нашего региона

Например, «Север в поле зрения» - проект Мурманского областного краеведческого музея, который предлагает взглянуть на наш край глазами другого человека. В учреждении работает Северная лаборатория, где незрячие и слабовидящие посетители вместе с другими гостями могут изучать природные явления и создавать световые, звуковые и тактильные портреты местности.

Как инклюзивные проекты региональных музеев и библиотек могут помочь людям с нарушениями здоровья познакомиться с нашим краем и в развитии культурно-познавательного туризма?

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ольга Левша, заведующая Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих, и Анастасия Князева, заместитель директора по научной работе Мурманского областного краеведческого музея, рассказывают о инклюзивных проектах музеев и библиотек, которые успешно реализуются в Мурманской области.