Ольга Малкова: о VI Арктическом форуме. Интеграция молодёжи в развитие региона

Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» (МАФ) состоится 26–27 марта в Мурманске под девизом «На Севере – жить!». Организатор форума – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

Деловая программа МАФ-2025 включает порядка 20 тематических сессий, разделенных на четыре блока: «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов», «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций», «Арктика и СМП: развитие опорных населенных пунктов», «Международное сотрудничество и экология».

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ольга Малкова, заместитель председателя комитета молодёжной политики Мурманской области, рассказывает о подготовке к важному событию и активном участии в нём молодёжи нашего региона.