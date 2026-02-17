Ольга Мильчакова и Наталия Емелина: о VIII открытом городском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Арт-Декор»
Открытый конкурс декоративно-прикладного творчества «Арт-Декор» проводится один раз в два года. Основной целью конкурса является выявление и поддержка талантливых детей и создание условий для их самореализации.
Работы для выставки создаются в различных техниках – вышивка, плетение, валяние, батик, керамика, художественная роспись, традиционная текстильная и авторская кукла… Во всех произведениях отражено оригинальное восприятие окружающего мира.
Организатор конкурса — Детская школа искусств №3 Мурманска, по его итогам выставка откроется в стенах Выставочного зала этого учреждения.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ольга Мильчакова и Наталия Емелина
Рассказывают о том, как начинается путь в искусство у юных северян, кто организатор конкурса, о некоторых участниках VIII открытого городского конкурса декоративно-прикладного творчества «Арт-Декор».