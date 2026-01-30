Ольга Петрова: про Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина

Знаете ли вы, что в Заполярье уже почти век существует уникальный оазис науки и природы? 24 января в Мурманской областной научной библиотеке учёные Полярно-альпийского ботанического сада рассказывали о самых ярких популярных изданиях, которые увидели свет в 2025 году.

Встреча стала не просто презентацией книг «Украшаем Арктику» и «Путешествие по тропикам и субтропикам в Арктике». В зимнем Мурманске, испытывавшем в тот момент серьезные проблемы с подачей энергии, люди говорили о растениях, о лете, обсуждали агротехнические приёмы, делились знаниями, эмоциями, настроением и даже... семенами.

24 января в библиотеке представили новые научно-популярные книги от учёных Полярно-альпийского ботанического сада-института (ПАБСИ).

А сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ольга Петрова, руководитель отдела научно-просветительской деятельности ПАБСИ, подробно рассказывает о прошедшей презентации новых книг, о работе учёных в зелёном оазисе Кольского Заполярья.