Ольга Петрова: про Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина
Знаете ли вы, что в Заполярье уже почти век существует уникальный оазис науки и природы? 24 января в Мурманской областной научной библиотеке учёные Полярно-альпийского ботанического сада рассказывали о самых ярких популярных изданиях, которые увидели свет в 2025 году.
Встреча стала не просто презентацией книг «Украшаем Арктику» и «Путешествие по тропикам и субтропикам в Арктике». В зимнем Мурманске, испытывавшем в тот момент серьезные проблемы с подачей энергии, люди говорили о растениях, о лете, обсуждали агротехнические приёмы, делились знаниями, эмоциями, настроением и даже... семенами.
24 января в библиотеке представили новые научно-популярные книги от учёных Полярно-альпийского ботанического сада-института (ПАБСИ).
А сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ольга Петрова, руководитель отдела научно-просветительской деятельности ПАБСИ, подробно рассказывает о прошедшей презентации новых книг, о работе учёных в зелёном оазисе Кольского Заполярья.
