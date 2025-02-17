Ольга Плеханова: о любви и семейном счастье

«Love Radio» всегда за нежные чувства и их искренние проявления! Именно поэтому коллектив редакции каждый год в День святого Валентина запускают конкурс большой любви!

«Love Radio» всегда за нежные чувства и их искренние проявления! Именно поэтому коллектив редакции каждый год в День святого Валентина запускают конкурс большой любви!

Неделю жители города писали признания в любви, делились историями знакомств и оставляли пожелания близким в специальном боксе, расположенном в одном из ТРК Мурманска. Самые трогательные признания прозвучали в эфире 100.2 FM День святого Валентина.

Сегодня в гостях программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ольга Плеханова, победительница акции, которая делится своей историей знакомства со своей половинкой, секретами счастливого брака, во время программы мы узнаем, какое признание стало самым трогательным и обсудим секреты счастливых отношений.