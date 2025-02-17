День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.02.25 12:00
Ольга Плеханова: о любви и семейном счастье
«Love Radio» всегда за нежные чувства и их искренние проявления! Именно поэтому коллектив редакции каждый год в День святого Валентина запускают конкурс большой любви!
«Love Radio» всегда за нежные чувства и их искренние проявления! Именно поэтому коллектив редакции каждый год в День святого Валентина запускают конкурс большой любви!
Неделю жители города писали признания в любви, делились историями знакомств и оставляли пожелания близким в специальном боксе, расположенном в одном из ТРК Мурманска. Самые трогательные признания прозвучали в эфире 100.2 FM День святого Валентина.
Сегодня в гостях программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ольга Плеханова, победительница акции, которая делится своей историей знакомства со своей половинкой, секретами счастливого брака, во время программы мы узнаем, какое признание стало самым трогательным и обсудим секреты счастливых отношений.
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Последние комментарии
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Марина
26.01.25 16:55
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