Ольга Потапенкова: о процессе и необходимости изучения иностранных языков в Мурманской языковой школе

Изучение языка – это не только возможность общаться с людьми из других стран и культур, но и уникальный способ улучшить свои когнитивные способности. Несколько исследований показали, что изучение нового языка требует активации тех же областей мозга, что и выполнение сложных когнитивных задач.

Практика изучения языка может помочь улучшить память и многозадачность.

Изучение каких языков сейчас пользуется популярностью у северян? Есть ли возможность ездить за границу, чтобы общаться с носителями того или иного языка? И эффективно ли осваивать иностранный язык в онлайн-формате?

Об этом и многом другом сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор с Ольгой Потапенковой, директором по учебно-методической работе Мурманской языковой школы.