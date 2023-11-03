Ольга Решетова и Татьяна Баланова: о том, что необходимо знать об экзаменах в 2024 году

На дворе последний месяц осени. Юные северяне совсем недавно сели за парты. Однако, уже и ученики выпускных классов, и их родители начинают задумываться о предстоящих экзаменах.

Поэтому в сегодняшнем эфире программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор об ОГЭ и ЕГЭ 2024 года.

Как будет проходить аттестация? В какие сроки? За что будут выгонять с экзамена? А, главное, как пережить это период, успешно отстреляться по каждому предмету и сохранить спокойствие и душевное равновесие?

Помогут нам в этом Ольга Решетова, консультант отдела общего образования Министерства образования и науки, и Татьяна Баланова, руководитель Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.