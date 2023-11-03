День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.11.23 12:00
Ольга Решетова и Татьяна Баланова: о том, что необходимо знать об экзаменах в 2024 году
На дворе последний месяц осени. Юные северяне совсем недавно сели за парты. Однако, уже и ученики выпускных классов, и их родители начинают задумываться о предстоящих экзаменах.
Поэтому в сегодняшнем эфире программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор об ОГЭ и ЕГЭ 2024 года.
Как будет проходить аттестация? В какие сроки? За что будут выгонять с экзамена? А, главное, как пережить это период, успешно отстреляться по каждому предмету и сохранить спокойствие и душевное равновесие?
Помогут нам в этом Ольга Решетова, консультант отдела общего образования Министерства образования и науки, и Татьяна Баланова, руководитель Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
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Последние комментарии
Александра
03.11.23 09:41
Перевела малышу *** Спасибо огромное! Редакция.
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
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