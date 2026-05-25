Ольга Сельцова и Галина Харитонова: о «Северной дружине»

Продолжаем рассказывать о людях, которые стоят на страже порядка по зову сердца. Кто они, наши земляки, которые добровольно выходят на улицы города, чтобы помогать полиции? Это их хобби, гражданская позиция или настоящая профессия?

Народные дружинники, действующие на территории города Мурманска, совместно с сотрудниками полиции обеспечивают охрану общественного порядка на праздничных, спортивных, благотворительных мероприятиях, проводимых в областном центре. Вне дежурств дружинники активно организовывают работу среди подростков и молодёжи, разъясняя им правила безопасного, законопослушного поведения в обществе, повышая правовую грамотность, а также проводят патриотические беседы о героях Великой Отечественной войны и их подвигах.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ольга Сельцова и Галина Харитонова, члены добровольной народной дружины «Северная дружина», рассказывают о том, что их сподвигло встать в ряды активистов, стоящих на страже порядка родного города.