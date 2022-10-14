Ольга Ширина, зооволонтёр, людям свойственно кому-то помогать

Ольга Ширина, зооволонтёр, начала спасать четвероногих ещё в 2009 году. Она координатор группы Фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека» (https://vk.com/murmandogs) с 2012 года. Пристроила более двух десятков подопечных.

Ольга оказывает различную помощь людям, которые взяли ответственность за судьбу бездомного животного; она действующий куратор, пристраивает как собак, так и кошек; старается брать не количеством, а качеством – ставит цель найти настоящий дом бездомному животному.

В настоящее время Ольга Ширина, курирует подопечную собаку по кличке Фич, возраст около двух лет. Пёсик сообразительный, быстро всё схватывает. В домашних условиях ведёт себя отлично. На улице хорошо контактирует с другими собаками, послушен, знает команды. На выгуле активен, но всегда реагирует на сопровождающего, приучен к поводку и наморднику. Очень нежный, ласковый, красив и в подходящем настроении может спеть.