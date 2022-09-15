Ольга Владимировна Рабчук, Денис Дроздов и Анастасия Турбина: о дополнительном наборе в Северо-западный институт (филиал) АНО ВО МГЭУ, учебном процессе и жизни в вузе

А для тех, кто ещё не определился с жизненным курсом, сообщаем, что в сентябре ещё можно поступить в Северо-Западный институт (филиал) АНО ВО МГЭУ!

Совсем недавно в Северо-Западном институте (филиале) АНО ВО МГЭУ состоялись собрания студентов первого курса, обучающихся по программам подготовки бакалавриата на юридическом факультете и первокурсников, обучающихся в колледже по программам подготовки специалистов среднего звена «Право о организация социального обеспечения».

Они уже с головой окунулись в учебный процесс и яркую жизнь института. Например, в сентябре-октябре студенты Северо-Западного института (филиал) АНО ВО МГЭУ примут участие в Дне здоровья для первокурсников, выберут новый студенческий совет и на всю жизнь запомнят праздник «Посвящение в студенты».

А для тех, кто ещё не определился с жизненным курсом, сообщаем, что в сентябре ещё можно поступить в Северо-Западный институт (филиал) АНО ВО МГЭУ!

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Ольга Владимировна Рабчук, заведующая приёмной комиссии Северо-западного института (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета, подробно рассказывает о дополнительном приёме в учебное заведение, о требованиях к поступающим, сроках поступления, необходимых документах и особенностях приёмной кампании нынешнего года

А Денис Дроздов, студент 3 курса юридического факультета Северо-Западного института (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета, и Анастасия Турбина, студентка 4 курса факультета экономики и управления, расскажут, легко им «грызть гранит науки», в каких проектах они участвовали, куда ездили, насколько они уверены в своём будущем после получения дипломов, готовы ли порекомендовать свой вуз землякам.