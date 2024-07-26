Ольга Вовк: «Андрей Владимирович мне говорит, что хватит умничать, выходи работать!»

В новом выпуске проекта «Север - это судьба» мы расскажем о заместителе главы региона Ольге Вовк. Смотрите программу в эфире телеканала уже сегодня в 21.00, в субботу – в 13.00 и в воскресенье - в 18.30.

Золотой час, маленький принц и фантастические проекты советских архитекторов, весь Мурманск будет накрыт куполами

В новом выпуске проекта «Север- это судьба» заместитель губернатора Ольги Вовк рассказывает, почему она не любит мегаполисы, как «вредные вопросы» круто изменили её жизнь:

- Андрей Владимирович мне говорит: «Хватит умничать, выходи работать!».

И как счастливый случай уберег её от авиакатастрофы.

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