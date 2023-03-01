Ольга Вовк и Клавдия Кулагина: о мероприятиях Центральной городской библиотеки города Мурманска на март

Какой должна быть современная библиотека? Скорее всего, это комфортное место для чтения, получения достоверной информации и проведения интеллектуального досуга для всех категорий горожан (детей, юношества, взрослых, пенсионеров, инвалидов и маломобильных групп населения), реализации ими своих творческих способностей, гражданских инициатив и проведения библиотечных культурно-массовых и образовательных мероприятий.

В библиотеке нового поколения должно быть несколько функциональных зон: чиллаут-зона для общения и работы с ресурсами; зона коворкинга; современный зал выдачи литературы для всех посетителей, в том числе, с ограничениями здоровья опорно-двигательного аппарата; зона социальной адаптации и реабилитации, в которой организованы творческие мастерские; лекционный зал; выставочная и справочная зоны.

Библиотека должна быть оснащена самым современным мультимедийным оборудованием: проектором, шлемом виртуальной реальности, графическими планшетами, мультстудией, экшн-видеокамерами, аудиосистемой, световым столом для рисования песком и акваанимации, экосенсорным столом и многим другим.

Этим требованиям стараются соответствовать и Центральная городская библиотека г. Мурманска. Напомним, с 1 октября 2021 года ИИЦ филиал №9 стал функционировать как арт-библиотека, организованная по модельному стандарту. В рамках модернизации увеличена площадь помещения; созданы дополнительные пространства для развития новых направлений работы (конференц-зал, коворкинг); творческая мастерская с оборудованием для шитья, вязания, вышивки и т.д.; гончарная студия; зал неформального общения; студии звукозаписи и фото-, видеосъёмки.

С гостями программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Ольгой Вовк, директором Центральной городской библиотеки г.Мурманска, и Клавдией Кулагиной, заведующей филиалом №9 Центральной городской библиотеки г. Мурманска, пойдёт разговор о планах учреждения на первый месяц весны. Уточним, чем арт-библиотека отличается от других филиалов, узнаем, какие мероприятия ждут северян в марте.