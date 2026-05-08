Ольга Вовк и региональный Минстрой проверили ход возведения жилых домов

Заместитель губернатора Ольга Вовк и министр строительства Мурманской области Александра Карпова проверили темпы возведения жилья в Коле и Мурманске.

Объезд стройплощадок начинается с нового жилого комплекса в городе Кола. Это один из крупнейших проектов региона. На площади более семи гектаров возведут четырнадцать высоток. Только инвестиции в проект превышают одиннадцать миллиардов рублей. Сейчас строители трудятся над первой из трёх очередей - это пять корпусов высотой до четырнадцати этажей. Темпы впечатляют.

Владимир Давыдов, застройщик: «За последние пару месяцев мы вышли на темпы два-три этажа в месяц Панируем темп наращивать по монолиту. Сейчас выполняем работы по устройству монолитного железобетонного каркаса, ведём засыпку территории».

На улице Шевченко в Мурманске также активно строят несколько объектов. Работа над семиэтажным ЖК близится к завершению. Подрядчики монтируют вентилируемый фасад, делают витражное остекление и приступили к внутренней отделке. Здесь из 140 квартир свободными осталось чуть больше трети - 91 уже нашла своих хозяев, часть выкупается городом для переселения из аварийного жилья.

По соседству строится пятнадцатиэтажный дом. Здесь завершены кровля и остекление, монтируются инженерные сети.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Дома на улице Шевченко уже на финишной прямой, в одном из домов отделка внутренняя ведётся».

Ещё один масштабный проект в столице Заполярья находится в Долине Уюта. Жилой комплекс в четыре очереди возводится на улице Морской. Строительство на начальном этапе, рабочие заливают монолит третьего этажа.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Проект реализуется ровно и в графике, все инженерные изыскания были проведены, подвалы сухие. Процесс идёт, ждём, что к концу года уже монолит будет полностью отлит по этим домам».

Многоквартирный жилой дом в 9 этажей на улице Зелёной предназначен для переселения граждан из аварийного жилья. Здание полностью возведено. Сейчас активно идёт монтаж вентилируемого фасада, устройство входных групп и внутренние отделочные работы.

Константин Пилецкий, застройщик: «В стадии чистовой отделки, идёт оклейка обоев, плитка по санузлам, двери все установлены».

На улице Кирпичной работа кипит сразу в четырёх домах. Где-то монтируют финишный слой кровли, а где-то только завершают возведение коробки. Первых новосёлов в новых квартирах здесь ждут уже в конце текущего года.

Александра Карпова, министр строительства Мурманской области: «Безусловно, сложности есть, но застройщики справляются, первые вводы ожидаем в 2026 году».

А это площадка на улице Георгия Седова. Здесь ещё с советских времён находился объект незавершенного строительства. Неделю назад на этом месте началась подготовка к возведению уникального для Мурманска проекта.

Дмитрий Машков, застройщик: «Получили разрешение на строительство, будем строить 17-этажный дом с паркингом. Такое делается первый раз в Мурманске, плюс с эксплуатируемой крышей, где будет зона отдыха. Это новое в Мурманске, такого ещё не строили».

Осмотр объектов завершился памятной церемонией и возложением цветов к мемориалу «В честь строителей, погибших в 1941-1945 годах».