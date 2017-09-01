День за днём с «Арктик-ТВ»01.09.17 19:30
Ольге Котовой достались умные смарт-часы с gps трекером
Месяц назад был дан старт конкурсу в социальной сети «ВКонтакте» среди участников официальной группы «Арктик-ТВ» и Группы цифровой техники «Сотлэтит», в котором разыгрывались детские смарт-часы
В розыгрыше приняли участие 254 человека. Условия самые простые – быть участником групп-организаторов и сделать репост записи к себе на стену.
Сегодня с помощью специальной программы был определён победитель конкурса. Умные смарт-часы с gps трекером получает Ольга Котова.
Мы поздравляем мурманчанку! О том, как получить приз, редакция сообщит Ольге в личном сообщении.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 569 человек
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Последние комментарии
Петр Матвейчук
01.09.17 13:36
Сначала ответьте себе на вопрос: "А кому и где вы нужны?", а потом принимайте решение о выезде. Согласен, опрос ни о чём!
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НаталиВ
01.09.17 13:22
Хотелки - это одно, а кто думает уехать реально, уже уехали или пакуют чемоданы. Так что этот опрос - фигня!
Комментарий к новости:43% жителей Мурманской области хотят покинуть свой регион
УшедшийВтень
01.09.17 11:27
Когда читаешь такие умозаключения экспертов, которые считают, что «рынок постоянно эволюционирует, и чтобы ему соответствовать необходимо быть мобильным, быстро осваивать новые участки, учиться новому
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