Ольге Котовой достались умные смарт-часы с gps трекером

Месяц назад был дан старт конкурсу в социальной сети «ВКонтакте» среди участников официальной группы «Арктик-ТВ» и Группы цифровой техники «Сотлэтит», в котором разыгрывались детские смарт-часы

В розыгрыше приняли участие 254 человека. Условия самые простые – быть участником групп-организаторов и сделать репост записи к себе на стену.

Сегодня с помощью специальной программы был определён победитель конкурса. Умные смарт-часы с gps трекером получает Ольга Котова.

Мы поздравляем мурманчанку! О том, как получить приз, редакция сообщит Ольге в личном сообщении.