Олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству вновь стартовала в Мурманске

4 марта на образовательной платформе «Учи.ру» стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников 1-11 классов. Старт испытанию дали на площадке школы №36.

Учеников поприветствовали представители регионального Министерства финансов и Отделения Банка России.

Елена Гайдукова, главный экономист регионального Отделения Банка России: «Эта олимпиада даёт возможность ребятам с 1-11 класс проверить свои знания в области финансов. Ведь финансы играют большую роль в современном мире, в жизни каждого человека. Умение грамотно планировать, оценивать свои риски, принимать обоснованные финансовые решения… Чем раньше мы начнём рассказывать детям о финансах, откуда берутся деньги, как грамотно планировать распределять и избегать уловок мошенников, тем проще и уверенней они будут себя чувствовать во взрослой жизни».

Главным событием открытия стал онлайн-урок, где школьникам рассказали, как не попасться в ловушки мошенников, кто такие дропперы и почему стать им плохая идея. Многие ребята, несмотря на юный возраст, уже осознают важность грамотного отношения к финансам.

Дарья Семина, участница олимпиады: «Конечно важно грамотно распоряжаться финансами. Это наше будущее, без них никуда в наше время. У меня есть карманные деньги, я очень бережно к ним отношусь, я пытаюсь рассчитывать, просто так я их никогда не потрачу».

Олимпиада организована в онлайн-формате на сайте проекта. На выполнение заданий дается один час. За это время участники должны решить финансовые задачи, разобраться, как распределять бюджет, а также попробовать себя в роли предпринимателей. В зависимости от набранных баллов школьники получат диплом, грамоту или сертификат. Зарегистрироваться и принять участие в проекте можно до 3 апреля.