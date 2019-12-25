Олимпиада поможет выжить

Оторванные конечности, нога пробита штырем, люди без сознания - это не фильм ужасов с очень ограниченным бюджетом и не запоздалый Хэллоуин, а испытание для школьников. В Мурманском арктическом государственном университете проходит олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности.

Алла Троценко, доцент кафедры физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ: «В рамках познавательной деятельности по безопасности жизнедеятельности, в рамках реализации формирования навыков у студентов и представителей образовательных организаций проходит наша олимпиада. Семь команд у нас сегодня со всей области, из индустриального колледжа, гимназий нашего города. Мы всегда с воодушевлением принимаем участников».

Областная олимпиада по ОБЖ проводится на базе МАГУ уже второй год. Организаторы рассказывают, решили проводить состязание, потому что студенты плохо помнят прикладную дисциплину, а остаточных со школы знаний и умения перебинтовать палец в чрезвычайной ситуации или бытовой аварии просто недостаточно.

Александр Чунин, старший преподаватель кафедры физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ: «В рамках реальной жизни это может привести к их собственной гибели или к той ситуации, когда они не смогут вовремя оказать помощь другим людям. Мы приняли это решение проводить подобные олимпиады именно с выявлением практических умений студентов».