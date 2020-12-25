Олимпиада с ужастиками

В Мурманском арктическом государственном университете прошла олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности.

Команда отважных молодых людей пробирается сквозь завалы в кромешной темноте. Ужасные звуки вокруг наводят панику и дезориентируют. Лица ребят скрывают противогазы, а каски на головах защищают от травм. Можно подумать, что это кадры из фильма ужасов, но на самом деле, так проходит олимпиада по безопасности жизнедеятельности, а бесстрашная группа– студенты МАГУ.