День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.12.20 19:30
Олимпиада с ужастиками
В Мурманском арктическом государственном университете прошла олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности.
Команда отважных молодых людей пробирается сквозь завалы в кромешной темноте. Ужасные звуки вокруг наводят панику и дезориентируют. Лица ребят скрывают противогазы, а каски на головах защищают от травм. Можно подумать, что это кадры из фильма ужасов, но на самом деле, так проходит олимпиада по безопасности жизнедеятельности, а бесстрашная группа– студенты МАГУ.
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