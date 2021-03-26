Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Панжинский и Алексей Петухов провели мастер-класс для юных спортсменов региона

Яркое солнце, тёплая погода и отличное настроение сопутствовали ребятам, собравшимся в Долине Уюта. Все они – начинающие спортсмены, будущее лыжных гонок. Но чтобы стать профессионалом, учиться нужно у самых лучших. Например, у олимпийских чемпионов.

Александр Панжинский, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года по лыжным гонкам: «Мастер-класс нацелен на то, чтобы мотивировать детей, показать им, что мы уже успешные и реализованные спортсмены, такие же, как и они. Мы не какие-то звезды заоблачные, а приземленные вполне люди. У них есть шанс так же выбиться наверх, нужны только усилие и труд».

Олимпийские «звёзды» показали юным спортсменам технику выполнения некоторых упражнений, поделились своими секретами успеха и рассказали тонкости прохождения лыжных трасс, которые они сами используют на стартах.

Посмотреть на профессионалов в деле ребята смогут на мурманском марафоне, который обещает собрать более полутора тысяч спортсменов.

Алексей Петухов, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года по лыжным гонкам: «Я считаю, что мурманский марафон Праздника Севера – это одно из таких красочных, ярких событий, проводимых на территории Мурманской области. Я горд за то, что там, где я рос, там, где я учился лыжам, проводятся такие соревнования».

Марафон традиционно проводится в завершении Праздника Севера. Профессиональные спортсмены и любители борются за титул сильнейших лыжников, пробуя свои силы на дистанциях 50 и 25 км. В этом году это зрелищное событие состоится 27 и 28 марта.