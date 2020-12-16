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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.20 19:30

Олимпийские звёзды спорта нагрянули в Мурманск

Областной центр посетили  несколько призёров Олимпийских игр разных годов. Анна Богалий, Алексей Петухов и Александр Панжинский встретились с мурманскими спортсменами, чтобы поднять их боевой дух и укрепить у них веру в себя.

Главное в спорте, верить в себя, считает двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий. Эту мысль она постаралась донести до юных мурманчан, которые занимаются спортом в секциях.  Вместе с лыжниками Александром Панжинским и Алексеем Петуховым она провела в столице Заполярья специальный «Олимпийский урок».

Анна Богалий, двукратная чемпионка Олимпийских игр по биатлону: «Какие-то технические моменты мы здесь разберём, буквально за стенкой. Ребята придут - постелим коврики по стрелковой подготовке. С ребятами по лыжегоночной. Они зададут вопросы. Я думаю, будет хорошее общение, потому что, как показывает практика, ребята первые 10-15 минут ведут как-то немножко скованно, дальше они расслабляются, их к себе располагаешь. Мы у них учимся, берём то, что сейчас интересно молодому поколению»

Алексей Петухов, бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам: «За пол часа мы поделились своими знаниями со студентами арктического университета. Очень приятно передавать то, что у тебя есть, детям или студентам. Вот сегодня мы здесь, чтобы поделиться с ними своим опытом, техническим знанием, становления на лыжах, передвижения на лыжах, как основной вид деятельности, с чего становится личность спортсмена».

Первым делом приехавшие спортсмены оценили площадку, на которой их подопечным придётся развиваться и делать первые шаги в качестве профессиональных лыжников и биатлонистов. В целом спортивный комплекс Долина Уюта гостям понравился. Несмотря на небольшие недочёты, не ускользнувшие от глаз профессионалов, спортсмены уверены: сделано многое, в будущем у комплекса отличные перспективы.

Александр Панжинский, серебряный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам: «Масштабные работы сейчас ведутся по реконструкции и улучшению лыжного стадиона, лыжной трассы, освещения. Это огромный шаг. Сейчас, наверное, никто не видит ещё то, что будет здесь в ближайшие годы, но я уверен, здесь будет отлично. Это придаст ещё больше мотивации для занятий спортом детям. Я уверен, что руководство лыжной федерации и спортивное руководство вашей области на верном пути».

Участники акции пробыли в городе один день и помимо теоретических уроков провели с ребятами несколько мастер-классов и практических занятий.

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