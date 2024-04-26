«Олкон» на сцене: шахтёры не только сильные и смелые, но ещё и очень смешные

Полный зал зрителей собрался, чтобы от души посмеяться на выступлении 15 команд. Этого события ждут многие мурманчане. Речь о фестивале Мурманской лиги КВН.

В этом году принять участие в событие решили 15 команд: новички, опытные составы и приезжие издалека. Да, поделиться своими шутками с мурманчанами решили ребята из коллектива «Рука в синице». Они к нам приехали из Скадовска Херсонской области.

Елизавета Тренина, участница команды КВН «Рука в синице»: «Уже четыре дня, как здесь находимся. Мурманск - город классный, потому что тут холодно. Это чисто для нас, потому что мы любим холод».

Далер Норкузиев, участник команды КВН «Рука в синице»: «Мне очень нравится мурманский юмор. Я до этого Высшую лигу смотрел, мурманские команды видел».

Елизавета Тренина, участница команды КВН «Рука в синице»: «Мы шутим о Скадовске по большей части».

Далер Норкузиев, участник команды КВН «Рука в синице»: «Рассказываем о Скадовске, о жизненных ситуациях, абсурдных ситуациях».

Конечно, основной состав участников был из Мурманской области. Не обошлось без молодых любимчиков зрителей - команды «Канат». Эти спортивные ребята знают способ, как увлечь и рассмешить зрителя.

Кирилл Федоров, участник команды КВН «Канат»: «За прошлый год, когда мы стали чемпионами, мы стали ещё сильнее. Поэтому будет всё очень круто».

А знаете, как им удаётся совмещать учёбу и игру в КВН? Секрет слишком простой для молодых и харизматичных ребят.

Кирилл Федоров, участник команды КВН «Канат»: «За красивые глазки квнщикам могут поставить какую-нибудь оценку хорошую. Поэтому всё отлично».

Если говорить о новичках, то их тоже много. Например, впервые на мурманскую сцену вышли работяги из Оленегорска, представлявшие команду «Олкон». Оказалось, что эти шахтёры не только сильные и смелые, но ещё и очень смешные. Они буквально взорвали зал своими шутками.

Андрей Шевченко, участник команды КВН «Олкон»: «Мы участвовали до этого только на производственных соревнованиях, а здесь в первый раз. Шутим о работе, так как мы труженики ударные - заводчане, то и юмор у нас заводской. Наша компания поддерживает движения молодёжные. И для имиджа это хорошо. С работой совмещать очень просто, особенно, когда молодой и активный».

Нельзя обойти вниманием и состав жюри, который на фестивале был усилен приглашенной звездой телевидения и театра. Судил наших юмористов легендарный опер сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин. Он не впервые в Мурманске, но в качестве члена жюри на нашем КВН у артиста был дебют.

Сергей Селин, заслуженный артист РФ: «Когда задают вопрос, какая у нас молодёжь, то я говорю: «Отличная». И сегодня эта молодёжь – 15 команд будут на этой сцене. Я уверен, что все однозначно максимально проявят себя в жанре КВН. Потому что я уверен, что все готовились, все старались. А мы - взрослые максимально будем поддерживать наших детей, стоящих на сцене. А как по-другому можно? По-другому никак нельзя».

Конечно, в составе экспертов юмора вновь сияла первая леди региона Евгения Чибис, которая уже очень полюбилась всем причастным к игре.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Всё новые и новые коллективы у нас загораются по всей области. Это важно для нас. Очень много рабочей молодёжи, которая вовлекается сейчас в КВН. Очень много активных молодёжных движений, которые тоже играют в КВН. Мы ждём от фестиваля новых ярких звёзд, новых шуток. Ждём эмоций, за которыми всегда и приходим на КВН».

Почти три часа длился фестиваль. Каждая команда проявила себя максимально ярко и задорно. Но в новый сезон из 15 составов могли пройти лишь десять. А из них только трое стали победителями фестиваля.

Третье место досталось команде «Изи», второе «Купите Киловатт», а первыми стали новички из Оленегорска «Олкон».