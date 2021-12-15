166 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+65), Североморске (+21) и Кандалакшском районе (+19).

«Омикрон» - новый штамм коронавирусной инфекции признан более заразным, сообщили порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре. В ведомстве также добавили, что на границе России и в аэропортах организовано бесплатное тестирование граждан, прибывающих из стран с максимальным риском заражения омикроном: из ЮАР и сопредельных африканских государств, а также из Китая, Великобритании, Израиля, Гонконга и ряда других стран, объявивших об обнаружении штамма.

Гражданам, которые находились по личным нуждам в африканском регионе, по возвращении потребуется соблюдать 14-дневный карантин.