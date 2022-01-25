«Омикрон» «накинулся» на детей

311 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+134), Североморск (+53) и Кольском районе (+26).

Доля детей среди заразившихся коронавирусом при появлении штамма «омикрон» возросла с 10 до 15%, заявил РИА «Новости» заместитель директора по научной работе центра эпидемиологии Роспотребнадзора, Александр Горелов. Большая частота вовлечения детей в эпидпроцесс говорит о том, что «омикрон» более заразен для всех возрастных категорий, отметил Горелов.

«Омикрон»-штамм коронавируса обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, включая Россию. Он распространяется быстрее предыдущего штамма «дельта» и становится доминирующим.