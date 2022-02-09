«Омикрон» не выявлен только в одном регионе России - на Чукотке

1367 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (820), Североморске (257) и Оленегорске (81).

Человек, заразившийся новым штаммом «омикрон», ввиду особенностей данного варианта вируса, может заражать людей ещё за пару дней до появления у него симптомов заболевания. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе Центрального эпидемиологии Роспотребнадзора, Александр Горелов.

Эксперт также добавил, что инкубационный период нового варианта коронавируса составляет около трёх дней, а симптомы схожи с ОРВИ. По словам Горелов,а в настоящий момент в России пропорции «омикрона» и «дельты» составляет около 70% к 30%. «Омикрон» не выявлен пока только в одном регионе России - на Чукотке.