«Омикрон» остается доминирующим вариантом, циркулирующим в мире - ВОЗ

23 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (12), Мончегорске (3) и Кандалакшском районе (2).

Далее статистика общемировая от Всемирной организации здравоохранения. Более 7 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, более 22 тысяч умерли. Число летальных исходов снизилось на 18% по сравнению с предшествующими семью днями, а число случаев заражения сократилось на 24%. Данные приводит ТАСС.

В ВОЗ напомнили, что «омикрон»-штамм «остается доминирующим вариантом, циркулирующим в мире».