122 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+61), Североморске (+15) и Кандалакшском районе (+9).

Штамм коронавируса «омикрон» может поразить одновременно 100 человек, если его носитель чихнет или покашляет. Такое мнение в четверг выразил иммунолог Владимир Болибок в интервью телеканалу «Москва-24», сообщает ТАСС. Болибок подчеркнул, что «омикрон» превзошёл корь по уровню заразности.

Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». Новый вариант выявлен уже более чем в 100 странах, в России на данный момент выявили 698 случаев заражения им.