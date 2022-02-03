«Омикрон» «пробивает» иммунитет тех, кто ранее был инфицирован уханьским штаммом или «дельтой»

860 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+499), Североморске (+171) и Кандалакшском районе (+47).

«Омикрон» распространяется легче, чем другие варианты коронавируса. Есть ли опасность, что переболевший человек вновь заразится тем же самым штаммом, рассказал в интервью радио «Sputnik» профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Зимний всплеск заболеваемости COVID-19 в России во многом объясняется способностью «омикрон»-штамма заражать тех, кто уже переболел COVID-19 или вакцинировался достаточно давно, считает вирусолог. Этот вариант коронавируса «пробивает» иммунитет тех, кто ранее был инфицирован уханьским штаммом или «дельтой», отметил он. «По сравнению с другими штаммами, «омикрон» более заразен. Дело в том, что «омикрон» размножается преимущественно в верхних дыхательных путях и не проникает ниже. Из-за этого инфицирование осуществляется меньшими дозами, чем при предыдущих штаммах, поэтому он так заразен. В результате пробивается иммунитет, вызванный предыдущими заражениями. Это приводит к тому, что заболеть может и переболевший человек, но, скорее всего, в слабой форме», – сказал Анатолий Альтштейн в интервью радио «Sputnik». Даже после заболевания, вызванного «омикрон»-штаммом, можно будет вновь заразиться тем же самым вариантом коронавируса, полагает вирусолог. «Несмотря на различия между «омикроном» и предыдущими вариантами коронавируса, самым эффективным способом защиты от инфекции остаётся вакцинация. Она резко снижает риск заражения и помогает избежать тяжёлого течения COVID-19.