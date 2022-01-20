«Омикрон» пробрался уже в 50 регионов страны

160 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+81), Кандалакшском районе (+17) и в Североморск (+16).

За последние сутки штамм коронавируса «омикрон» был выявлен ещё в пяти регионах России. На данный момент новый штамм не зафиксирован в 30 субъектах страны, свидетельствуют данные РИА «Новости».

Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщила, что на 18 января 60% случаев заболевания COVID в РФ приходятся на штамм «дельта», 40% - на «омикрон» и некоторые другие варианты.

На утро среды «омикрон» официально добрался до 50 регионов страны. На Северо-Западе единственным «омикрон»-фри субъектом, остается Ненецкий автономный округ. Если информация агентства «Новости» верна, то «омикрон» уже пришёл и в Мурманск. Но это ни в оперштабе, ни в региональном Роспотребнадзоре не подтвердили, впрочем, и не опровергли.

Но как распознать новый штамм? Потеря обоняния и вкуса при заражении «омикроном» встречаются реже, однако, частые симптомы - першение, боль в горле и осиплость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксану Драпкину. Такой признак, как потеря запаха, изменение вкуса, при «омикроне» встречаются реже, добавила специалист. Симптомы у нового штамма появляются быстрее, часто ужу через два дня.