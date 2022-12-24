День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.12.22 15:00
Он к бровям моим прирос, он залез мне в валенки… Василий Никифоренко, «Академия телевидения»
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
-Скоро в эфире20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Дикая жизнь». Художественный фильм (16+)23:15«Тайны анатомии». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Россияне, ожидающие годовой премии, чаще всего планируют положить её в копилку-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился на 3,60 рубля, доллар просел на 3,45 рубля-PRO Энергетику (18+)Более 450 млн рублей будет потрачено на модернизацию системы теплоснабжения Алакуртти-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 и 26 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минюст будет утверждать экономически обоснованные нотариальные тарифы