Он оставил серьёзную профессию пожарного и, несмотря на осуждения близких, стал музыкантом

Кто помог группе «Деревянные киты» организовать тур и объехать полстраны?

- Благодаря Александру Ионову он собрал 5 коллективов и договорился обо всей логистике. Мы отправились в тур на большом автобусе, который провели в динамичном режиме.

Почему не всем понятно творчество шугейз-коллектива?

- Говорили, что кто-то ребятам разрешил употреблять психотропные вещества… Что у нас ссоры начались.

Всё это и многое другое ждёт вас в новом выпуске программы «Проще говоря» с басистом группы «Деревянные киты» Артёмом Кораблевым. Увидеть его можно в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте Арктик-ТВ.рф сегодня, 24 октября, в 20.00.