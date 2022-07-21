Ондатра, обитающая в Ледовом озере Мурманска, становится знаменитостью

Жители столицы Заполярья сняли видеоролик, быстро разлетевшийся по сети. Главным его героем стала ондатра, без суеты плавающая в Ледовом озере.

Жители столицы Заполярья сняли видеоролик, быстро разлетевшийся по сети. Главным его героем стала ондатра, без суеты плавающая в Ледовом озере.

На кадрах зверёк спокойно плавает по водной глади, изредка пугая уток, которых подкармливают горожане. Судя по всему, ондатре не повредила неизвестная белая жидкость, о распространении которой на акватории Ледового ещё недавно говорили в соцсетях.

Обеспокоенные ситуацией горожане могут вздохнуть с облегчением.