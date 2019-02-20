«ОНФ-снежный фронт» борется с недобросовестными управляющими организациями

Городские дорожные службы работают в круглосуточном режиме и задействуют спецтехнику, чтобы максимально быстро справиться с последствиями обильных снегопадов и кратковременной оттепели. А вот насколько хорошо работают некоторые управляющие компании, как они содержат ли придомовые территории, проверили представители власти.

Деятельность управляющих компаний находится на постоянном контроле городских властей. Специалисты управлений административных округов совместно с депутатами еженедельно проводят проверки качества работы «управляшек», но после обильных снегопадов жалоб от горожан поступает гораздо больше и рейды стали ежедневными.

«У нас зима, у нас не Краснодарский край, поэтому бывают такие погодные условия, когда городские дорожные структуры должны работать в круглосуточном режиме, - отмечает Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Если какие-то управляющие компании со своими обязанностями не справляются, то мы будем их и наказывать, и, наверное, ставить вопрос о лишении лицензий, потому что они должны отвечать согласно договорам, заключенным с мурманчанами».

Дома №№ 20-28 по проспекту Кирова относятся к трём управляющим компаниям, поэтому и придомовую территории организации должны убирать сообща. Но на деле получается по-иному: снег расчищают и не вывозят или не расчищают вовсе. Специалисты говорят, что горы снега на зеленой зоне - грубое нарушение правил благоустройства.

«Желание управляющих организаций сэкономить на уборочным мероприятиях в виде механизированной уборки, сейчас отмечается практически в каждом втором дворе, - говорит Павел Воронин, начальник отдела по взаимодействию со структурами ЖКХ администрации Октябрьского округа г. Мурманска. – Мы видим наличие снега, шуги, калейности на внутридворовых проездах».

Городские власти работают в тесном взаимодействии с Общероссийским народным фронтом, который ежегодно проводит акцию «ОНФ-снежный фронт». Активисты вместе с депутатами проверяют мурманские дворы и приглашают инициативных горожан присоединиться к проекту.

«Городские власти хорошо справляются с этой проблемой, а управляющие компании менее ответственно подходят к вопросам уборки снега, - отмечает Светлана Рудакова, член регионального штаба ОНФ в Мурманской области. - Как следствие, мы видим неубранные от снега дворы или же скопление снега снегоуборочной техникой в одном месте. Больше всего страдают от этого, конечно же, люди пожилого возраста и мамочки с колясками».

Если ваша управляющая организация не выполняет свои обязательства, автомобили «плавают» в снежной каше, а тротуаров уже давно не видно, можно обратиться с жалобой в управление округов, Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.