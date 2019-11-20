ОНФ, выручай! Мурманчане не могут справиться с коммунальной бедой

Жильцы дома № 49 на улице Буркова вынуждены жить в невыносимых условиях. Коммунальная беда накрыла их с головой. Казалось, что помощи ждать не от кого. Но активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта вызвались разобраться в ситуации.

Ещё весной этого года в доме № 49 на улице Буркова сломался бойлер и жители остались без горячей воды. Сколько ни старались собственники квартир решить вопрос с ремонтом устройства, так и не удалось. Но на этом беды не закончились. В сентябре в подвале произошла ещё одна авария и дом затопило водой. Ликвидировать последствия ЧП ответственные службы не смогли, а от искусственного болота в подъездах стоит вонь и сырость, ко всему прочему людей одолевают нескончаемые тучи комаров.

«Ситуация такая, что залило полностью полдома. Труба отопления лопнула, - рассказывает Валерий Радюкевич, житель дома по улице Буркова. - Это аварийная ситуация. Мы звонили во все службы».

Особо остро последствия ЧП ощущают жители первых этажей. Елена Ястребова одна из них. Помимо кровососущих насекомых в квартире женщины появилась и плесень, которая расцвела буйными пятнами на стенах. «Плесень, а недавно грибок обнаружили, - жалуется Елена Ястребова, житель дома по улице Буркова. - Это очень опасно и я переживаю. Мы обратились в управляющую компанию. Они сказали, да-да, ваша заявка принята. До сих пор едут. Уже прошло больше недели».

По словам жильцов, в некоторых квартирах уже даже полы встали дыбом из-за сырости. И ко всему прочему, нельзя не отметить и то, что несколько раз в неделю жители лишаются электричества, потому что сети не выдерживают нагрузку включенных обогревательных приборов. А по-другому - никак. У людей до сих пор нет горячей воды, а жить как-то надо.

Активисты ОНФ борются вместе с жильцами и пытаются достучаться до управляющей компании.

«Обратите внимание, пожалуйста, на то, что здесь огромная утечка воды происходит в подвале, - возмущается Дмитрий Митин, член регионального штаба ОНФ Мурманской области. - Её никто не устраняет. Специалисты приходили, сказали, что выкачают воду. По факту там находится сейчас вода, я лично её видел. ОНФ зафиксировал это. Мы просим для начала, хотя бы откачать воду, чтобы система отопления не протекала и не поднимались испарение в квартиры».

Мурманчане ранее обращались во все соответствующие инстанции, но безуспешно. И вот вновь им пришлось просить членов регионального штаба ОНФ о помощи. Активисты держат ситуацию на контроле и продолжат бороться за комфортную жизнь мурманчан.