Они дарят красивые улыбки жителям Заполярья

В Мурманской области работает много преданных своему делу врачей. И среди них есть те, для кого наш северный край стал вторым домом. Сегодня, в Международный день стоматолога, мы познакомим вас с со специалистом, который дарит красивые улыбки жителям Заполярья.

Язан Аль Тавил или, как наш герой предпочитает представляться пациентам, – доктор Язан – работает стоматологом общей практики. Ещё со времён учёбы врач полюбил Россию, а сейчас уже три месяца трудится в Мурманской областной стоматологии и уже успел прикипеть душой к городу и его жителям.

Язан Аль Тавил, стоматолог общей практики: «Я очень сильно соскучился по России, уезжал периодически, пока учился. Но вам просто не передать, это невероятно, когда вернулся, погулял по Москве и понял, как соскучился!».

Его путь в медицину начался в Ливане, где Язан учился на зубного техника. А высшее образование и диплом с отличием по специальности «стоматология» молодой человек получил уже в России - в Новгородском государственном университете.

Сейчас коллеги стали опорой и друзьями для Язана. Он отмечает их поддержку и доброту, которая помогает в работе и стирает ощущение одиночества вдали от родных мест.

Язан Аль Тавил, стоматолог общей практики: «Здесь такие добрые люди. Холодный город, но люди добрые. Это зацепило. Я не чувствую себя чужим здесь, я очень благодарен, что познакомился с этим красивым городом».

Для доктора стоматология – это не просто ремесло, а искусство, мастерство по созданию «конфетки», как он сам говорит. Это индивидуальная работа, которая должна приносить людям радость долгие годы.

Язан Аль Тавил, стоматолог общей практики: «Одна девушка плакала, пришла с особенным случаем после беременности. Мне удалось сделать первый зуб».

- Вы что чувствуете в этот момент?

– Это стоит всех денег на свете, самая лучшая зарплата, как мне кажется.

В конце февраля специалист вновь едет на курсы повышения квалификации по реставрации зубов в Москву, чтобы оттачивать мастерство.

Но герой нашего сюжета приехал в Россию не только за карьерой, но и с личными, очень человечными целями: найти баланс, а в будущем – построить семью.

Язан Аль Тавил, стоматолог общей практики: «Совместить баланс между повышением квалификации, заработком и помощью - хорошими качественными услуги. Смогу ли найти здесь девушку для семьи, пока не знаю… Хотелось бы создать счастливую семью, завоевать репутацию, чтобы люди вспоминали меня только хорошими и добрыми словами».

В Международный день стоматолога Язан желает своим коллегам по всему миру душевного отношения к пациентам, а пациентам – понимания, что врачи стараются и работают для них. А мы желаем этому открытому и талантливому специалисту, чтобы Мурманск стал для него домом, где сбудутся все его планы – и профессиональные, и личные.

