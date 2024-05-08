9 мая в Мурманске состоится военный парад и пройдут многочисленные праздничные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.Жителям Мурманска раздали более 7 тысяч георгиевских ленточек
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.05.24 19:30

Они подносят «снаряды» для операции: медицинских сестёр поздравляют с профессиональным праздником

Они спасают жизни северян, они поддерживают стабильное состояние больных, они организовывают работу врачей и больниц. Медицинские сестры в середине мая отмечают свой профессиональный праздник, в преддверии которого поздравили и наградили почётными грамотами самых заботливых мурманчанок.

Медицинские сестры сопровождают пациента на всех этапах его лечения, их работу по важности нередко можно поставить в один ряд с трудом врачей. Но среди специалистов этой профессии есть и малозаметные операционные медсестры, которых, так же поздравляют в канун профессионального праздника. 

Елена Сухачева, старшая операционная медицинская сестра отделения РХМДЛ Мурманской областной больницы: «Кто-то сказал, ангелы, которых не видят пациенты. Это как раз та сестра, которую пациент, как правило, не видит. Он общается с постовой сестрой, процедурной, перевязочной, но никогда не общается с операционной сестрой. А как раз в руках операционной сестры, и в частности в операционной бригаде, здоровье пациента, даже жизнь».

Сергей Штольдер, заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Мурманской областной больницы: «Без грамотной и толковой медсестры невозможна ни одна операция. Её работа, на первый взгляд, и не видна, но она очень важна. Без неё всё встает, потому что, когда нет медсестры, почему-то простые и элементарные действия вдруг перестают работать и доктор удивляется: «А что произошло? Где, что, чего?» И вот этот незаметный сотрудник, который рядом стоит, тебе подносит «снаряды» для операции. Вдруг выясняется, что он очень важен».

«Подносит снаряды» и Елена Сухачева. Она трудится в отделении рентген-хирургических методов диагностики и лечения с самого основания, когда в 2004 году в областную больницу пришла на должность медицинской сестры после окончания медколледжа. Это было 37 лет назад.

Елена Сухачева, старшая операционная медицинская сестра отделения РХМДЛ Мурманской областной больницы: «Медицина шагнула, не то что маленькими, а глобальными, огромными шагами. Когда я начинала свою трудовую деятельность, такого отделения даже не было, в частности, которое наше, потому что мы выполняем высокотехнологичные эндоваскулярные операции. Если посмотреть больницу, которая была раньше, и больницу, которая сейчас, то она глобально шагнула вперёд. Изменилось всё: изменились технологии операций, изменилась методика оказания помощи пациентам».

Работа в больнице - это всегда, как говорят военные, «новые вводные». Но, несмотря на всю серьёзность, в их труде немало суеверий. Дежурящим сутками врачам и медсестрам, например, нельзя желать спокойной ночи или смены. Иначе она будет неспокойной и нервной, с экстренными госпитализациями. По той же причине в начале рабочего дня первые операции стараются проводить мужчинам.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Подбор «плюшек» для своих работников становится всё более популярным у работодателей: рынок труда в леспроме в начале 2024 года по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Неля
03.05.24 19:26
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где можно посмотреть результаты конкурса? *** Итоги конкурса можно посмотреть по ссылке: https://minsoc.gov-murman.ru/activities/labor_relations/contests/ *** Ре
Комментарий к новости:Мурманской морской торговый порт НТК отметил семь работ конкурса рисунка «Безопасный труд глазами детей»
Светлана
28.04.24 22:54
Вечер отдыха состоится 25 апреля,а год какой *** День добрый, Светлана! Год мероприятия стоит в дате размещения этого анонса в самом верху текста: 24.04.18 13:59 Это 2018 год, но если посмотреть н
Комментарий к новости:Кировка приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»
Дарья
24.04.24 10:11
Замечательная смена! Организация на высшем уровне, ребенку очень нравится.
Комментарий к новости:«Наука побеждать»: стартовала первая тематическая смена по самбо
-Правовая консультация (18+)Где нельзя размещать дома, или Зоны с особыми условиями использования территории
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире01:25«Медленное ТВ-Камин».06:30«Золотая серия России». Познавательная программа (12+)07:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Идея взять ипотеку от компании кажется привлекательной каждому четвертому работающему-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 70 копеек, евро укрепляется почти на 64 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Получившие тяжёлое ранение участники СВО смогут получить специальные средства передвижения, в том числе автомобили с ручным приводом
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика