Они подносят «снаряды» для операции: медицинских сестёр поздравляют с профессиональным праздником

Они спасают жизни северян, они поддерживают стабильное состояние больных, они организовывают работу врачей и больниц. Медицинские сестры в середине мая отмечают свой профессиональный праздник, в преддверии которого поздравили и наградили почётными грамотами самых заботливых мурманчанок.

Медицинские сестры сопровождают пациента на всех этапах его лечения, их работу по важности нередко можно поставить в один ряд с трудом врачей. Но среди специалистов этой профессии есть и малозаметные операционные медсестры, которых, так же поздравляют в канун профессионального праздника.

Елена Сухачева, старшая операционная медицинская сестра отделения РХМДЛ Мурманской областной больницы: «Кто-то сказал, ангелы, которых не видят пациенты. Это как раз та сестра, которую пациент, как правило, не видит. Он общается с постовой сестрой, процедурной, перевязочной, но никогда не общается с операционной сестрой. А как раз в руках операционной сестры, и в частности в операционной бригаде, здоровье пациента, даже жизнь».

Сергей Штольдер, заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Мурманской областной больницы: «Без грамотной и толковой медсестры невозможна ни одна операция. Её работа, на первый взгляд, и не видна, но она очень важна. Без неё всё встает, потому что, когда нет медсестры, почему-то простые и элементарные действия вдруг перестают работать и доктор удивляется: «А что произошло? Где, что, чего?» И вот этот незаметный сотрудник, который рядом стоит, тебе подносит «снаряды» для операции. Вдруг выясняется, что он очень важен».

«Подносит снаряды» и Елена Сухачева. Она трудится в отделении рентген-хирургических методов диагностики и лечения с самого основания, когда в 2004 году в областную больницу пришла на должность медицинской сестры после окончания медколледжа. Это было 37 лет назад.

Елена Сухачева, старшая операционная медицинская сестра отделения РХМДЛ Мурманской областной больницы: «Медицина шагнула, не то что маленькими, а глобальными, огромными шагами. Когда я начинала свою трудовую деятельность, такого отделения даже не было, в частности, которое наше, потому что мы выполняем высокотехнологичные эндоваскулярные операции. Если посмотреть больницу, которая была раньше, и больницу, которая сейчас, то она глобально шагнула вперёд. Изменилось всё: изменились технологии операций, изменилась методика оказания помощи пациентам».

Работа в больнице - это всегда, как говорят военные, «новые вводные». Но, несмотря на всю серьёзность, в их труде немало суеверий. Дежурящим сутками врачам и медсестрам, например, нельзя желать спокойной ночи или смены. Иначе она будет неспокойной и нервной, с экстренными госпитализациями. По той же причине в начале рабочего дня первые операции стараются проводить мужчинам.