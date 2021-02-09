Они появляются, когда должники их не ждут

9 февраля отмечается Международный день безопасного Интернета. В этот праздник судебные приставы напоминают северянам, что быстро и безопасно узнать о наличии долгов можно на сайте ведомства. А к тем, кто не желает платить по счетам, приставы придут лично. И не обязательно домой.

Неприметную иномарку, припаркованную у одного из торговых центров Мурманска, заблокировал микроавтобус судебных приставов. Дело в том, что владелец этой машины – должник.

Ольга Копытина, ведущий судебный пристав исполнитель отделения судебных приставов Октябрьского округа Мурманска: «Владелец данного автотранспортного средства является должником по исполнительному производству о взыскании задолженности в пользу Мурманской ТЭЦ в размере порядка 32 тысяч рублей».

Теперь этот автомобиль арестован, но не будет изъят, а на 10 дней останется у владельца. В этот срок он должен успеть погасить свой долг.

Определить задолженность по номерам автомобиля приставы смогли с помощью специального оборудования.

Юрий Должанов, заместитель руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области, заместитель главного судебного пристава Мурманской области: «Это специальный прибор в автотранспортном средстве. При движении автомобиля он считывает государственные регистрационные номера автотранспортных средств. И если этот номер есть в базе данных судебных приставов, как автомобиль принадлежащий лицу с задолженность, то эта информация появляется на экране ноутбука судебного пристава».

Также приставы могут проверить транспортное средство через мобильное приложение в смартфоне, мгновенно определяя должника. Такие рейды по выявлению должников судебные исполнители организуют ежедневно.