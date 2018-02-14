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День за днём с «Арктик-ТВ»14.02.18 19:30

Они рисковали своими жизнями - железнодорожники спасли из пылающего дома пожилого мужчину

Герои, которые живут среди нас. Двое путейцев спасли человека во время пожара в жилом доме. Железнодорожники, рискуя собой, проникли в полыхающее здание и до прибытия пожарных вынесли оттуда мужчину, отравившегося угарным газом.

Путейцы Игорь Стешенко и Сергей Вагизов в бригаде на хорошем счету. Коллеги о них отзывается как о людях ответственных и обязательных, а начальство хвалит, мол, дело своё Игорь и Сергей знают и справляются с ним отлично. В день, когда произошло ЧП, мужчины, как обычно, работали на путях станции Шонгуй, меняли ремкомплект.

- Утро было морозным, градусов 16-17, темно, - вспоминает Сергей Вагизов, монтёр Мурманской дистанции пути. - Бригада ушла к месту работы, мы с моим напарником, Игорем, задержались, чтобы подготовить инструменты, которых не хватало. И в этот момент, когда  мы всё подготовили, я пошёл к мастеру сообщать, что мы уже собираемся отбыть на место работы, я почувствовал что, вроде как кто-то сильно топит печку…

Из деревянного дома неподалёку от железнодорожных путей валили клубы дыма, железнодорожники решили проверить, всё ли там в порядке. Когда подошли к зданию, то пламя уже рвалось из окон, внутри кто-то звал на помощь. Мужчины сразу же вызвали пожарных, а сами бросились спасать терпящего бедствие. Погорелец к этому времени надышался угарным газом.

- Я услышали голос, крик о помощи, - рассказывает Игорь Стешенко, монтёр Мурманской дистанции пути. - Мы кричали, подбегали вокруг здания…

Как оказалось, пожилой мужчина пытался спасти свой автомобиль «Нива». Но не справился с этим делом.  Путейцам выносить пострадавшего из огня пришлось буквально на руках, к тому времени самостоятельно идти он уже не мог.

Следом за спасённым железнодорожники вытолкали и автомобиль, припаркованный в пристройке. На нём двое героев доставили пострадавшего в пункт обогрева, а затем предупредили прибывших на место спасателей о том, что, со слов спасённого, в доме находится газовый баллон, который из-за огня может взорваться.

- Это, в принципе, каждый должен был сделать, - говорит  Виталий Плохов, начальник Мурманской дистанции пути. - Я считаю, что это поступок геройский. Потому что они рисковали и своими жизнями.

А железнодорожники уверены, ничего героического они не сделали. Поступили, как подсказывала совесть. За проявленное мужество и находчивость при спасении пострадавшего на пожаре Игорь Стешенко и Сергей Вагизов представлены к наградам. Документы об этом уже направлены в Москву.

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