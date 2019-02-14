В банкетном зале отеля «Азимут» состоялась тождественная встреча, посвящённая 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. На мероприятие пригласили не только участников боевых действий, но и матерей погибших солдат.

Ветераны войны в Афганистане встречаются регулярно. Бывшие солдаты всегда рады видеть боевых товарищей, ведь вместе они прошли, как говорят, «огонь, воду и медные трубы». Но сегодня повод особенный: в России отмечают круглую дату – 30 лет назад из Афгана вывели советские войска. На встречу, которая проходит в деловом центре «Арктика», пригласили и матерей тех бойцов, которые с той войны не вернулись.

«Будем вспоминать павших солдат, - говорит Валерий Лозован, председатель Мурманской региональной организации «Инвалиды войны в Афганистане». - Сегодня ещё будет церемония награждения юбилейными медалями. Потом мы пойдём в музей боевой славы».

В Афганской войне приняли участие 4 00 жителей Мурманской области, 52 человека домой не вернулись. Даже 30 лет спустя свидетели тех страшных событий не могу вспоминать о феврале 1989 года без слёз.

«Я помню февральские дни 1989 года, - рассказывает Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск, - Когда возвращались ребята, достойно выполнившие свой воинский долг. С какой мы радостью ждали, что вот всё закончилось, все вернуться домой. Те кадры, они до сих пор стоят перед глазами. Танки, на которых едут наши ребята, генерал Громов и последний погибший советский солдат».

Глава администрации города Мурманска так же принял участие во встрече. Андрей Иванович уверен, что ветераны Афганистана не забыты. Сейчас участники боевых действий активно работают с молодёжью и учувствуют в патриотическом воспитании подрастающего поколения. «Хочется поблагодарить наших солдат. Они в очередной раз показали преданность долгу, мужество, преданность своей стране, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Они с честью выполнили интернациональный долг».

Всего Афганская война унесла жизни 15 тысяч советских воинов, 53 тысячи вернулись ранеными, а 417 и вовсе пропали без вести.