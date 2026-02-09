Они создают «дорожную карту» для рыбаков и могут проверить «паспорт» любой рыбы

Кто влияет на настроение рыбаков и их улов, а ещё может без труда определить поддельные рыбные продукты в магазинах? Научный сотрудник старейшего института на Севере рассказал о том, как сегодня изучают водные биоресурсы и что влияет на ситуацию промышленного рыболовства.

Полярный филиал «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» вот уже более ста лет изучает моря Арктики и Северной Атлантики, а также их обитателей. Мурманск – портовый город, и рыбопромышленный промысел занимает далеко не последнее место в экономике региона. И оказывается рыболовство ни в каком виде не обходится без учёных, которые не только корректируют разрешенные квоты на вылов всех видов морских обитателей, но и напрямую влияют на каждого любителя рыбалки.

Алексей Рольский, ведущий научный сотрудник Полярного филиала ВНИРО: «Наш институт готовит, создаёт «дорожную карту» для рыбаков, основная задача которой обеспечить устойчивое, а главное, разумное рыболовство в нашем регионе. Я работаю в лаборатории морских биоресурсов Центра водных биоресурсов. Мы являемся своего рода диагностами для морских экосистем».

Треска, мойва, пикша, краб, гребешок - каждый вид в акватории Севера находится под пристальным контролем учёных, которые изучают ещё и экосистему на генетическом уровне.

Алексей Рольский, ведущий научный сотрудник Полярного филиала ВНИРО: «Представьте себе, что ДНК рыбы – это её паспорт или штрихкод. По этим данным мы можем установить вид, где он был пойман, даже если мы имеем дело с икрой или с продукцией филе и так далее. То есть, реально у нас появляется в руках инструмент, с помощью которого мы можем контролировать и выявлять фальсификацию на прилавках магазинов».

Алексей Рольский после окончания в то время ещё МГТУ, работает в ВНИРО с 2008 года и занимается молекулярно-генетическими исследованиями водных биоресурсов. Алексей часто встречается со студентами, которые регулярно пополняют ряды исследователей и вносят свой вклад в науку. Именно его исследования помогает находить новые промысловые районы, определять места миграции рыб и изучать редкие и уязвимые виды.

Алексей Рольский, ведущий научный сотрудник Полярного филиала ВНИРО: «Представьте себе, что треска в Баренцевом море, в различных его частях - на западе, на востоке - генетически неоднородна, она приспособлена к определенным условиям обитания. Эти знания нам очень важны, поскольку оно помогают предотвратить перелов наиболее уязвимой части популяции. Генетика нам помогает сохранять это разнообразие в популяции, которое является основой устойчивости вида к изменениям. Взгляд в гены помогает нам заглянуть далеко в прошлое, так, анализируя эти данные, мы можем проследить историю миграции рыб через тысячелетия, например, понять, как рыбы переживали ледниковые периоды. Воссоздав, смоделировав этот сценарий, мы имеем инструмент, который нам позволяет нам спрогнозировать возможное будущее перераспределение рыб, изменение их миграции в связи с бурным потеплением Арктики, которое мы сейчас наблюдаем».

Но учёные не всегда сидят в лабораториях. Информацию они черпают и в экспедициях в северных и арктических морях. Выходы в моря считаются классическим методом изучения и помогают сформировать фактическую картину водных богатств. Конечно, учёная среда не самая простая и люди долгие годы зарабатывают себе репутацию и имя, но всё это однозначно стоит того.

Сочетание классических методов исследований и суперсовременных помогают обстоятельно давать прогнозы и корректировать вылов. К слову, в научном мире сохранились международные связи с зарубежными коллегами. Обмен информацией очень важен, ведь для водных жителей нет границ, и общая задача научного сообщества – сохранить природные богатства при этом помогая развитию одного из главных секторов бизнеса.