Они среди нас: робот гигант и ресторанный робот, или Зачем кенийские ветеринары и рейнджеры охотятся на жирафов в заповеднике
Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Мария Рябенкова.
В Японии показали гигантского робота высотой 4,5 метра, которым можно управлять из кабины внутри. Это чудо техники планируют отправить в серийное производство. Он сможет помогать, например, при стихийных бедствиях. А в будущем его хотят отправить в космос.
Станут ли роботы-официанты будущим ресторанной индустрии? На этот вопрос пока пробуют найти ответ. Об этом задумались и в Кувейте, где недавно тоже появился ресторанный робот.
Традиционную и острую приправу хариссу используют в Тунисе во многих блюдах. В чём её уникальность – давайте узнаем.
Храм в оживлённом деловом районе Токио предлагает террасу для всех желающих. Посетители также могут бесплатно насладиться десертами, сделанными монахом, который также предлагает чтение религиозных текстов, называемых сутрами.
В столице Нигерии уже много лет есть необычный оркестр. Он исполняет музыку на волынках. Давайте посмотрим и послушаем.
Дайверы Нью-Йорка убирают мусор в водах популярного пляжа. Они делают это добровольно.
В индонезийском парке природы – радостное событие. Родился детёныш редкого суматранского носорога. Как чувствует себя малыш, давайте посмотрим.
В Честерский зоопарк в Великобритании прибыл редкий андский медведь. Он составит пару трёхлетней медведице, которая уже там живёт.
Кенийские ветеринары и рейнджеры охотятся на жирафов в заповеднике. Но животным ничего не угрожает. Их лишь ненадолго усыпляют, чтобы снабдить GPS-трекерами.
Необычный музей работает во Франции. Там представлена коллекция автомобилей, которые использовали на киносъёмках, либо копии таких машин. Но самое удивительно, что на них можно прокатиться.
В Риме туристам предлагают экскурсию по древним улицам на винтажных скутерах «Vespa». Эти культовые мотороллеры начали выпускать в Италии в 1946 году и выпускают до сих пор.