Они среди нас: робот гигант и ресторанный робот, или Зачем кенийские ветеринары и рейнджеры охотятся на жирафов в заповеднике

Храм в оживлённом деловом районе Токио предлагает террасу для всех желающих. Посетители также могут бесплатно насладиться десертами, сделанными монахом, который также предлагает чтение религиозных текстов, называемых сутрами.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Мария Рябенкова.

В Японии показали гигантского робота высотой 4,5 метра, которым можно управлять из кабины внутри. Это чудо техники планируют отправить в серийное производство. Он сможет помогать, например, при стихийных бедствиях. А в будущем его хотят отправить в космос.

Станут ли роботы-официанты будущим ресторанной индустрии? На этот вопрос пока пробуют найти ответ. Об этом задумались и в Кувейте, где недавно тоже появился ресторанный робот.

Традиционную и острую приправу хариссу используют в Тунисе во многих блюдах. В чём её уникальность – давайте узнаем.

Храм в оживлённом деловом районе Токио предлагает террасу для всех желающих. Посетители также могут бесплатно насладиться десертами, сделанными монахом, который также предлагает чтение религиозных текстов, называемых сутрами.

В столице Нигерии уже много лет есть необычный оркестр. Он исполняет музыку на волынках. Давайте посмотрим и послушаем.

Дайверы Нью-Йорка убирают мусор в водах популярного пляжа. Они делают это добровольно.

В индонезийском парке природы – радостное событие. Родился детёныш редкого суматранского носорога. Как чувствует себя малыш, давайте посмотрим.

В Честерский зоопарк в Великобритании прибыл редкий андский медведь. Он составит пару трёхлетней медведице, которая уже там живёт.

Кенийские ветеринары и рейнджеры охотятся на жирафов в заповеднике. Но животным ничего не угрожает. Их лишь ненадолго усыпляют, чтобы снабдить GPS-трекерами.

Необычный музей работает во Франции. Там представлена коллекция автомобилей, которые использовали на киносъёмках, либо копии таких машин. Но самое удивительно, что на них можно прокатиться.

В Риме туристам предлагают экскурсию по древним улицам на винтажных скутерах «Vespa». Эти культовые мотороллеры начали выпускать в Италии в 1946 году и выпускают до сих пор.