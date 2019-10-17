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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.10.19 19:30

Они в погонах и прекрасно поют, танцуют, читают стихи

Военные, полицейские и другие представители силовых ведомств собрались для репетиции перед участием в областном конкурсе творчества «Щит и Муза». Здесь суровые силовики предстанут в совершенно другом образе: творческих и тонко чувствующих людей.

Вячеслав Белов служит по призыву и профессионально поёт. На конкурсе он планирует исполнить трогательную песню «Облаком по небу». Она о без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны бойцах Красной Армии. Парень занимался вокалом на гражданке, проводил мероприятия и работал в ДК в своём родном городе. В армии, говорит Вячеслав, времени на самодеятельность почти никогда нет. Поэтому такой случай упустить не мог. Через 60 дней он уволится в запас и снова займётся любимым делом.

«Сослуживцы завидуют. Смотрят, что я езжу туда-сюда, пою везде, пока они работают, - рассказывает Вячеслав Белов, военнослужащий по призыву. - Они, конечно, положительно относятся к этому. Поддерживают в этом меня».

Следом за ним репетирует номер сотрудница МЧС, старший сержант Дина Рыгина. Девушка тоже увлекается творчеством. Играет в ведомственной команде КВН, а до службы окончила детскую театральную школу. На конкурс вышла с композицией мурманских авторов «Покуда память о войне жива».

«Мы благодарны руководству за поддержку. Они всегда поддерживают нас, стимулируют, гордятся нашими достижениями, - рассказывает Дина Рыгина, старший сержант внутренней службы ГУ МЧС по Мурманской области. - Поэтому нам не приходится скрываться и где-то за углом в ночи репетировать, читать стихи. Нет, у нас всё это поддерживается со стороны руководства».

Конкурс творчества среди военнослужащих и сотрудников силовых ведомств  «Щит и Муза» проводится раз в два года. Такая периодичность обусловлена тем, что собрать участников из-за условий службы не так-то просто. Зато выступить могут не только те, кто служат на благо Родине, но и члены их семей, а также гражданский персонал ведомств.

«Для человека, который защищает Родину, семья - это тыл, - считает Жанна Кучина, заведующая отделом культурно-досуговой деятельности Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова. - У нас в этом году в конкурсе участвует потрясающая семья. В принципе, участвует ребёнок, ей три года. Очень трогательно, но она маленькая, поэтому выходит на сцену с мамой и папой. Они оба - военнослужащие. Они такие классные, это очень трогательно».

Конкурс состоится уже в эту субботу в 19.00 во Дворце культуры. Организаторы обещают, что будет интересно.

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